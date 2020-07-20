Пулково поднимает стоимость аэропортовых сборов на рейсах в Москву и за границу

Тарифы на обслуживание международных полетов вырастут. А за ними потянутся и цены на билеты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полеты из Петербурга, особенно в Москву и за границу, вскоре могут стать дороже, а число рейсов - сократиться. К таким последствиям может привести повышение аэропортовых сборов для авиакомпаний, о чем уже объявили в Пулково.

- С 24 июля 2020 года планируется частично изменить тарифы для авиакомпаний на обслуживание рейсов в Москву и за рубеж, - сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

В Пулково отмечают, что лишь компенсируют инфляцию. И то не полностью и не по всем направлениям. Так, рост цен с 2017 года, когда последний раз повышались тарифы, составит больше 13%.

Для российских авиакомпаний, с учетом скидок и предложений, составит 8-12%, - уверяют в Пулково. По подсчетам специалистов аэропорта, это не слишком отразится на билетах: плюс 65 рублей для полетов в Москву, и 53 рубля - на международных направлениях. Впрочем, эксперты авиаотрасли, находящейся не в лучшем состоянии, не столь оптимистичны и опасаются сокращения числа рейсов из Петербурга.