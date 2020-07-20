2020-07-20T15:02:08+03:00
Общество

На КАД полностью перекроют два съезда с 20 июля в Санкт-Петербурге

Ограничения коснутся развязки с Выборгским шоссе
Лилия КОЗЛОВА
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На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съездаНа развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съездаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Петербургских автомобилистов снова ожидают перекрытия. Так, вечером в понедельник, 20 июля 2020 года, два съезда на развязке Кольцевой автодороги с Выборгским шоссе закроют для движения. Ограничения продлятся всю ночь, до 8 утра 21 июля.

- В период с 21:00 20 июля до 08:00 21 июля 2020 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД, а также съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На указанных съездах в течение ночи рабочие будут заниматься укладкой нового асфальта. После, движение будет восстановлено, и автомобилисты смогут ездить по новой дороге.

Напомним, что также 20 июля с 15:00 до 15:45 будет перекрыто Мурманское шоссе в районе Ладожского моста в связи с его разводкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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