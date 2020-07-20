Могилы русских адмиралов приведут в порядок власти Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге в понедельник, 20 июля 2020 года, обновили список могил, уходом за которыми занимается город. Так, губернатор Александр Беглов подписал распоряжение, по которому в перечень вошли захоронения пяти значимых русских адмиралов.
- Распоряжение дополняет перечень захоронений известных граждан, внесших значительный вклад в историю России и Санкт-Петербурга. В него внесены могилы военно-морских и государственных деятелей России на Никольском кладбище, - рассказали в Смольном.
Так, в список вошли захоронения: адмирала Алексея Бирилева (1844-1915 года жизни), военно-морского деятеля Федора Гирса (1835-1906), последнего морского министра Российской империи Ивана Григоровича (1823-1913) и контр-адмирала Чагина Ивана Ивановича (1860-1912) - участника Цусимского сражения, командира императорской яхты «Штандарт».
Уход за надгробиями этих адмиралов будет осуществлять СПГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела».
ИСТОЧНИК KP.RU