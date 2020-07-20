Мусоровоз жестко влетел в самосвал на КАД
Серьезное ДТП произошло утром 20 июля на внутреннем кольце КАД. Здесь мусоровоз на полном ходу влетел в стоявший самосвал. Водителя грузовика зажало в кабине, доставать его пришлось спасателям.
- По предварительной информации около 11.40 в Выборгском районе Санкт-Петербурга, 13 км внутреннего кольца КАД, направление от Парашютной улицы к Выборгскому шоссе, водитель, мужчина, 1995 ггода рождения, управляя а/ м «ГАЗ Некст», совершил наезд на стоящий в правом ряду самосвал дорожной службы «Вольво», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Известно, что в этот месте дорожники устанавливали ограждения - на участке проходит реконструкция северного отрезка КАД. Водитель самосвала не пострадал, а вот шофера мусоровоза увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Машину можно отправлять под списание, в обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU