2020-07-20T15:28:29+03:00
Происшествия

Мусоровоз жестко влетел в самосвал на КАД

Водителя «ГАЗона» зажало в смятой кабине
Петр КИБЕР
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НА КАД всмятку разбился мусоровоз. Фото: vk.com/spb_todayНА КАД всмятку разбился мусоровоз. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло утром 20 июля на внутреннем кольце КАД. Здесь мусоровоз на полном ходу влетел в стоявший самосвал. Водителя грузовика зажало в кабине, доставать его пришлось спасателям.

- По предварительной информации около 11.40 в Выборгском районе Санкт-Петербурга, 13 км внутреннего кольца КАД, направление от Парашютной улицы к Выборгскому шоссе, водитель, мужчина, 1995 ггода рождения, управляя а/ м «ГАЗ Некст», совершил наезд на стоящий в правом ряду самосвал дорожной службы «Вольво», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что в этот месте дорожники устанавливали ограждения - на участке проходит реконструкция северного отрезка КАД. Водитель самосвала не пострадал, а вот шофера мусоровоза увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Машину можно отправлять под списание, в обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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