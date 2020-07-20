Лиговский проспект затопило во время работ по прокладке коммуникаций в Санкт-Петербурге

20 Июль 2020 2020-07-20T15:46:01+03:00

В Петербурге затопило Лиговский проспект во время работ по прокладке коммуникаций Фото: СОЦСЕТИ

Вода залила всю проезжую часть на перекрестке с Расстанной улицей

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В центре Санкт-Петербурга произошел потоп. Днем в понедельник, 20 июля 2020 года, на перекрестке Лиговского проспекта и Расстанной улицы шли работы по прокладки коммуникаций. Пока специальный автомобиль копал траншею, он случайно задел трубу, из которой начала быстро вытекать вода. О ЧП в социальной сети рассказали очевидцы.

- В 13:00 бригадой филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга», прибывшей на место, было зафиксировано вытекание на магистрали диаметром 200 миллиметров. Сейчас специалисты продолжают работы по локализации вытекания на адресе, - сообщили в компании.

Уровень воды в месте прорыва – 3-5 сантиметров. Пешеходы с трудом пересекают улицу в месте разлива. Приходится обходить большой участок, чтобы не промочить ноги. Движение автомобилей пока что не ограничено.

На данный момент на месте ведутся работы по устранению поломки.

ИСТОЧНИК KP.RU