Два судимых петербуржца отобрали у женщины помаду, билеты в театр и форель

20 Июль 2020 2020-07-20T15:59:43+03:00

За кражу рыбы, денег и помады два подельника отправились в колонию. Фото: Олег ЗОЛОТО

А еще «Айфон» и прочие ценности почти на 90 тысяч рублей

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В Петербурге вынес приговор в отношении двух приятелей, которые в декабре 2019 года ограбили жительницу Купчино. Гоп-стоп ранее судимые подельники устроили прямо на улице. У прохожей они отобрали пакет с рыбой (форель), кошелек с деньгами и билетами в театр, «Айфон», личные вещи, в том числе помаду и вообще все, что имело хоть малейшую ценность.

- 19 декабря, около 23 часов 24 минут, обвиняемые, находясь у д.35 корп.1 по ул. Олеко Дундича, подбежали к потерпевшей, у которой стали вырывать из правой руки сумку зеленого цвета, стоимостью 70 рублей, с находящимся в ней имуществом: рыбой «Форель» в количестве 1 шт. - 2 750 рублей - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пострадавшая написала заявление в полицию, в котором перечислила все понесенные утраты. Скурпулезная петербурженка не забыла упомянуть даже бахилы за пять рублей. Всего - на 89 305 рулей.

Грабителей вскоре поймали, а теперь суд отправил их в колонию: 10,5 месяцев одного и 3 года 3 месяца - второго.

ИСТОЧНИК KP.RU