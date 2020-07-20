Два судимых петербуржца отобрали у женщины помаду, билеты в театр и форель
В Петербурге вынес приговор в отношении двух приятелей, которые в декабре 2019 года ограбили жительницу Купчино. Гоп-стоп ранее судимые подельники устроили прямо на улице. У прохожей они отобрали пакет с рыбой (форель), кошелек с деньгами и билетами в театр, «Айфон», личные вещи, в том числе помаду и вообще все, что имело хоть малейшую ценность.
- 19 декабря, около 23 часов 24 минут, обвиняемые, находясь у д.35 корп.1 по ул. Олеко Дундича, подбежали к потерпевшей, у которой стали вырывать из правой руки сумку зеленого цвета, стоимостью 70 рублей, с находящимся в ней имуществом: рыбой «Форель» в количестве 1 шт. - 2 750 рублей - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Пострадавшая написала заявление в полицию, в котором перечислила все понесенные утраты. Скурпулезная петербурженка не забыла упомянуть даже бахилы за пять рублей. Всего - на 89 305 рулей.
Грабителей вскоре поймали, а теперь суд отправил их в колонию: 10,5 месяцев одного и 3 года 3 месяца - второго.
ИСТОЧНИК KP.RU