Петербургские ученые впервые в мире расшифровали геном вредоносного гриба

В СПбПУ придумали, как защитить растения от вредоносных грибов / Фото; СПбПУ

В Санкт-Петербурге группа исследователей из Политехнического университета Петра Великого придумали, как защитить сельскохозяйственные культуры от вредоносных грибов. Как стало известно в понедельник, 20 июля 2020 года, ученые впервые в мире расшифровали геном гриба Fusarium oxysporum - паразита, атакующего лен.

- В геноме этого гриба есть две части: одна – более-менее постоянная и стабильная, практически одинаковая у разных видов рода Fusarium, другая – меняется от гриба к грибу: например, у вредителей банана она одна, у вредителей помидоров – другая, – рассказал профессор Центра геномной биоинформатики имени Ф. Г. Добржанского СПбГУ Александр Канапин. – Тот факт, что мы смогли собрать хромосомы, – это очень большой шаг вперёд с точки зрения понимания его эволюции и приспособления к конкретному хозяину.

Дальше ученые собираются сравнить геном льняного паразита с известными геномами паразитических грибов из этого же рода, но поражающих другие растения. Это позволит выяснить конкретные биохимические механизмы адаптации паразита и, что самое важное, найти гены, которые за них отвечают. Если это удастся, то с помощью технологий редактирования генома можно будет создать новый сорт льна, устойчивый к фузариозу.