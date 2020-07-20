Более 10 нарушителей наказали за разведение костра в заповедниках Санкт-Петербурга

20 Июль 2020 2020-07-20T17:02:38+03:00

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В минувшие выходные, 18 и 19 июля 2020 года, инспекторы комитета по природопользованию провели рейд на территории заказника "Юнтоловский" и памятника природы "Комаровский берег", в ходе которого ловили тех, кто нарушает правила. По итогам они выписали 12 штрафов за разведение костров и мангалов.

- По итогам рейда в государственном природном заказнике «Юнтоловский» был составлен только один протокол за использование мангала, в памятнике природы «Комаровский берег» - 11 за разведение костров и использование мангалов, - рассказали в комитете.

Напомним, что в заповедных местах запрещается разводить костры, рубить деревья и кустарники, ловить рыбу, ставить палатки, а также ездить на машине. Нарушителю грозит штраф до 4 тысяч рублей. Кроме того, до 26 июля в городе продлен противопожарный режим, ограничивающий пребывание в лесопарковых зонах и городских лесах.

К особо охраняемым природным территориям Санкт-Петербурга относится 15 заповедных территорий, расположенных в 7 районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU