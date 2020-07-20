Родные 23 погибших петербургских медиков получат по миллиону рублей

20 Июль 2020 2020-07-20T17:02:46+03:00

Еще 3,5 тысячи врачей получат выплаты как пострадавшие от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего на компенсации из-за заражения коронавирусом могут рассчитывать 3,5 тысячи медработников

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Еще 3569 медицинских работников из Санкт-Петербурга, которые заболели коронавирусом на работе, получат компенсации из городского бюджета. В зависимости от степени вреда здоровью, врачи, медсестры, водители скорых, им полагается от 300 до 500 тысяч рублей. По миллиону получат родные 23 погибших медиков.

- На эти цели из Резервного фонда города сегодня дополнительно направлены 878 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Всего с начала пандемии выплаты по 300 тысяч рублей как пострадавшие уже получили 2060 медиков. Статистика по тем, кто заболел COVID -19 на работе и вследствие этого получил инвалидность, не приводится. Вероятно , таких случаев пока нет.

А вот выплаты в миллион рублей сделаны семьям 12 скончавшихся от коронавируса медицинских работников. Таким образом, официально в городе жертвами инфекции стали 35 врачей и медсестер.

ИСТОЧНИК KP.RU