Родные 23 погибших петербургских медиков получат по миллиону рублей
Еще 3569 медицинских работников из Санкт-Петербурга, которые заболели коронавирусом на работе, получат компенсации из городского бюджета. В зависимости от степени вреда здоровью, врачи, медсестры, водители скорых, им полагается от 300 до 500 тысяч рублей. По миллиону получат родные 23 погибших медиков.
- На эти цели из Резервного фонда города сегодня дополнительно направлены 878 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.
Всего с начала пандемии выплаты по 300 тысяч рублей как пострадавшие уже получили 2060 медиков. Статистика по тем, кто заболел COVID -19 на работе и вследствие этого получил инвалидность, не приводится. Вероятно , таких случаев пока нет.
А вот выплаты в миллион рублей сделаны семьям 12 скончавшихся от коронавируса медицинских работников. Таким образом, официально в городе жертвами инфекции стали 35 врачей и медсестер.
ИСТОЧНИК KP.RU