Более 20 незаконных летних кафе и баров ликвидировали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге ликвидировали более 20 летних кафе и баров, которые незаконно установили столики на улице. По данным комитета по контролю за имуществом на 20 июля 2020 года, основная часть заведений находится в центре города.
- В результате мероприятий, проводимых на протяжении минувших двух недель, в числе нарушителей оказались шесть баров на улице Рубинштейна, несколько заведений на улице Восстания, Маяковского, а также два ресторана на Некрасова, - сообщили в комитете.
Все они либо не имели разрешения на размещения уличных кафе, либо превысили границы выделенного участка. Всего было составлено 22 протокола о нарушениях.
Также инспекторы проверили соблюдение противоэпидемиологических ограничений. Так, были составлены девять проколов за отсутствие у сотрудников масок и перчаток.
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ИСТОЧНИК KP.RU