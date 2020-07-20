Более 20 незаконных летних кафе и баров ликвидировали в Санкт-Петербурге

20 Июль 2020 2020-07-20T17:25:29+03:00

Предприниматели самостоятельно установили столики на улице, не согласуя с властями

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В Санкт-Петербурге ликвидировали более 20 летних кафе и баров, которые незаконно установили столики на улице. По данным комитета по контролю за имуществом на 20 июля 2020 года, основная часть заведений находится в центре города.

- В результате мероприятий, проводимых на протяжении минувших двух недель, в числе нарушителей оказались шесть баров на улице Рубинштейна, несколько заведений на улице Восстания, Маяковского, а также два ресторана на Некрасова, - сообщили в комитете.

Все они либо не имели разрешения на размещения уличных кафе, либо превысили границы выделенного участка. Всего было составлено 22 протокола о нарушениях.

Также инспекторы проверили соблюдение противоэпидемиологических ограничений. Так, были составлены девять проколов за отсутствие у сотрудников масок и перчаток.

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ИСТОЧНИК KP.RU