Сергей Боярский направил запрос в Роспотребнадзор с требованием объяснить, почему в Санкт-Петербурге закрыты ТЦ и кинотеатры

20 Июль 2020 2020-07-20T17:35:05+03:00

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Депутат Госдумы Сергей Боярский, как и обещал, подготовил официальный запрос в Роспотребнадзор. В ответе он просит объяснить, почему масочный режим в Санкт-Петербурге зачастую остается формальным, а кинотеатры, ТЦ, и рестораны при этом открывать не разрешают, что больно бьет по бизнесу.

- Я получил огромный отклик от простых граждан, бизнесменов и чиновников из Петербурга. Спасибо вам большое за поддержку, я всегда за здравый смысл, - заявил в сторис своего Инстаграма сам депутат.

Там же Боярский опубликовал и фото запроса, адресованного главам федерального и петербургского управления Роспотребнадзора.

- Прошу вас разъяснить соразмерность рекомендаций с учетом фактически складывающейся ситуации, - говорится в тексте документа, в котором депутат отмечает, что в метро, магазинах и т.д., маски никто фактически не носит, а открывать торговые центры, кинотеатры, внутренние помещения кафе и ресторанов власти запрещают. Это, по мнению Боярского, может загубить существенную часть бизнеса в городе.

В запросе Сергей Боярский просит объяснить, почему одним работать можно, а другим - нет. Фото: instagram.com/sergeyboyarskiy

ИСТОЧНИК KP.RU