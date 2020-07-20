Зарплата под 100 тысяч рублей: какие есть вакансии без опыта в Санкт-Петербурге

20 Июль 2020 2020-07-20T17:42:31+03:00

Список вакансий для студентов хоть и небольшой, но шанс подзаработать этим летом всё же есть. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Для студента найти работу – это не просто возможность наконец хорошо покушать, но и тяжелое испытание. «Только с опытом», «с высшим образованием», «с портфолио» - гласят объявления в интернете. А куда идти тем, кто еще не успел набраться этого пресловутого опыта? Тем более сейчас, когда ситуация на рынке труда изменилась.

Из-за пандемии по данным сайта «Авито Работа» вакансии для студентов оказались на 60% популярней, по сравнению с прошлым годом. Спрос увеличился, а вот количество предложений сильно уменьшилось.

Но, отметим, что зарплаты выросли. В некоторых вакансиях оплата может доходить и до 100 000 рублей! Но это, конечно, далеко не в каждом объявлении. К примеру, курьеры, грузчики-комплектовщики, работники кафе и кассиры в среднем могут заработать 38 100 рублей. Если этого недостаточно для счастливой жизни, то можно попробовать себя в роли массажиста, SMM-специалиста или мастера по ремонту офисной техники. Правда исследования показали, что молодежь тянется к более творческим профессиям.

Курьеры все еще остаются востребованными и, по прогнозам экспертов, это изменится не скоро. Помимо этого, карантин повлиял на рост популярности таких профессии как онлайн-няня и онлайн-аниматор. Работаешь удаленно, оплата почасовая, от трехсот рублей до нескольких тысяч. Не нравится общаться с детьми, можешь уединиться, собирая букеты из еды в роли фудфлориста.

Список вакансий для студентов хоть и небольшой, но шанс подзаработать этим летом всё же есть. В крайнем случае, можно и в родительское гнездышко ненадолго вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU