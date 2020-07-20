Девять рейсов задержали в Пулково из-за угрозы взрыва

20 Июль 2020 2020-07-20T18:24:24+03:00

В аэропорту снова поступило анонимное сообщение о минировании

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В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково снова не спокойно. В понедельник, 20 июля 2020 года, в воздушную гавань поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. В связи с этим в аэровокзале задержали несколько рейсов, пока проводилась проверка.

- В аэропорту Пулково проводится проверка из-за анонимного сообщения о минировании здания. В связи с этим возможны задержки рейсов, - пишет «Мойка78».

Так, согласно данным информационного табло аэропорта, были задержаны самолеты в Махачкалу, Ярославль, Екатеринбург, Калининград, Иркутск, Новосибирск, Симферополь и два самолета в Москву. Время задержки составило от часа до трех.

Предварительно, никаких взрывных устройств в Пулково обнаружено не было. Опасности для пассажиров нет.

На данный момент аэропорт Пулково работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU