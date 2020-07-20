Три корабля для военно-морского флота заложили в Санкт-Петербурге

В Петербурге заложили три новых корабля для военно-морского флота РФ / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге в понедельник, 20 июля 2020 года, состоялась закладка трех кораблей для военно-морского флота. Всего в церемонии, которая состоялась в режиме видеоконференцсвязи состоялась одновременно в городе на Неве, Северодвинске и Керчи, участвовали шесть судов. В Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» дан старт постройке седьмого и восьмого фрегатов проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

- Когда страна строит корабли – значит, есть стабильность и уверенность в своих силах. «Адмиральская» серия быстроходных фрегатов, построенных в Петербурге, уже стала легендарной. Проект продолжается. Многие морские державы мечтают о таких кораблях. Самые ответственные заказы для флота государство доверяет петербургскому судостроению, - подчеркнул Александр Беглов.

За полгода в Петербурге было спущено на воду семь судов. 22 мая введена в эксплуатацию уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция, не имеющая аналогов в мире.

В Петербурге сегодня насчитывается более 40 предприятий судостроительной отрасли. На них трудятся 50 тысяч человек. На судостроение работают более 20 научных организаций. Специалистов для отрасли готовят почти два десятка вузов, в том числе три профильных университета.