2020-07-20T18:52:04+03:00
Общество

Активность клещей в Ленинградской области снизилась в 2020 году

За сезон в регионе число пострадавших от укусов насекомых в 1,5 раза меньше, чем годом ранее
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти снизилась активность клещейВ Ленобласти снизилась активность клещейФото: Артем ЛЕНЦ
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В Ленинградской области в 2020 году снизилась активность клещей. Так, по данным на 20 июля 2020 года, число пострадавших от укуса насекомых снизилось почти в 1,5 раза по сравнением с 2019 годом. За текущий сезон в 47-м регионе "кровопийцы" присосались к 3841 человек, из них 1114 детей.

- Это ниже средних многолетних показателей в 1,45 раза. За неделю с 13 по 20 июля в регионе зарегистрировано 214 пострадавших от клещей, из них 52 ребенка, - рассказали в администрации Ленобласти.

Кусают клещи во всех районах области, однако больше всего пострадавших зарегистрировано в Тихвинском районе - 769 укусов. Следом идут Подпорожский район - 443, Бокситогорский - 355, Гатчинский - 278 и Всеволожский - 270.

По результатам исследования 3115 клещей, снятых с пострадавших, в 31 случаях обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 416 – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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