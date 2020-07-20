Смольный опубликовал документ о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»

20 Июль 2020 2020-07-20T19:49:35+03:00

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Смольный опубликовал официальный документ о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Соответствующий проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Окончательное решение за губернатором Александром Бегловым. Если он поставит подпись (в чем не сомневается гендиректор «Зенита» Александр Медведев), то футбольный клуб наконец-то получит одноименную станцию подземки.

- Внести изменение в постановление Санкт-Петербурга «О наименовании станций метрополитена», заменив слова «Новокрестовская» - юго-западнее дома №15 по Северной дороге (условное название «Новокрестовская») словами «Зенит» - юго-западнее дома №15 по Северной дороге (условное название «Новокрестовская»), - гласит выдержка из постановления.

Напомним, добро на переименование «Новокрестовской» дали в топонимической комиссии. По словам гендиректора «Зенита», клуб возьмет на себя большую часть расходов на ребрендинг станции.

ИСТОЧНИК KP.RU