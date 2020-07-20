Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга лишился главы

20 Июль 2020 2020-07-20T20:03:50+03:00

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Губернатор Александр Беглов уволил Андрея Короткова с должности главы комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение уже подписано градоначальником. Однако без работы экс-председатель ККИ не останется ни дня. Александр Беглов решил взять чиновника в стан своих специальных представителей. На замену Короткову придут его коллеги.

- Временное исполнять обязанности председателя ККИ с 21 по 31 июля будет замглавы комитета Маргарита Петрова, а с 1 августа – первый замглавы комитета Елена Пастухова, - уведомляют в пресс-службе Смольного.

Напомним, ККИ – исполнительный орган власти Санкт-Петербурга. В городе сотрудников комитета знают по большей части благодаря сносу нелегальных торговых киосков, парковок и выселениям горе-предпринимателей, которые не платят за аренду. В последнее время ККИ ликвидировали больше 20 незаконных летних кафе, которые решили схитрить и открыться без разрешения во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU