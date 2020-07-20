2020-07-20T20:22:40+03:00
Происшествия

«Ситроен» сбил 13-летнего велосипедиста на Дороге в Каменку

Мальчик попал в больницу с тяжелыми травмами [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Дороге на Каменку иномарка снесла подростка на велосипеде. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и ЛенобластиНа Дороге на Каменку иномарка снесла подростка на велосипеде. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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«Ситроен» сбил мальчика на электрическом велосипеде в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла на Дороге на Каменку, не доезжая около 200 метров до улицы Парашютной. По словам инспекторов ГИБДД, парня сбили вне «зебры». Известно, что за рулем иномарки находился 29-летний мужчина.

Парень пытался переехать дорогу в неположенном месте. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Парень пытался переехать дорогу в неположенном месте. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- Мальчик пересекал проезжую часть на электровелосипеде вне пешеходного перехода. Около 15:40 рядом с улице Парашютной его сбил 29-летний водитель автомобиля «Ситроен С4». На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшего. У подростка диагностировали тяжелые травмы, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Судя по фотографиям с места ДТП, ремонт понадобится и велосипедисту и водителю иномарки, который, к слову, в происшествии отделался испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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