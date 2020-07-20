Комздрав заявил о снижении числа госпитализаций в Санкт-Петербурге

20 Июль 2020 2020-07-20T20:42:31+03:00

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Первый замглавы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана заявил, что количество госпитализаций в городе постепенно снижается. К примеру, за минувшие сутки врачи отправили в стационары всего 129 человек, а в предыдущий день – 230. По словам Сараны, ситуация стабилизируется уже третью неделю подряд.

- В целом, число госпитализаций в последнюю неделю колеблется где-то в районе 200-250 пациентов. По сравнению с прошедшими неделями их было где-то на 100, 200, 300 человек больше. Сейчас мы наблюдаем снижение, стабилизация происходит. Это действительно меньше, чем в конце мая и начале июня этого года, - сообщил чиновник в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что Северная столица теперь радует и снижением количества зараженных опасной инфекцией. В понедельник 20 июля COVID-19 подтвердился у 195 горожан. Такого низкого показателя в Санкт-Петербурге не было целых три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU