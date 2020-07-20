Суд арестовал протестующих, перекрывших Невский проспект огромным баннером

20 Июль 2020 2020-07-20T21:04:44+03:00

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности двух протестующих, которые перекрыли Невский проспект, развернув огромный баннер. Все произошло днем 16 июля у дома 73-75 во время акции по сбору подписей против поправок к Конституции. Как доказали в суде, парень и девушка не подали уведомление о проведении пикета в Смольный. Соответственно, мероприятие не согласовали.

- Протестующие держали в руках баннер черного цвета размером около 1200X100 см, при этом нарушая ПДД.В итоге создались помехи движению автомобилей. Также они нарушили городской закон об одиночном пикетировании, расположившись в трех метрах друг от друга, а не 50, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Свою вину протестующие не признали. В итоге молодой человек получил 20 суток ареста, а его спутница – 15 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU