2020-07-20T21:04:44+03:00
Происшествия

Суд арестовал протестующих, перекрывших Невский проспект огромным баннером

Парень и девушка получили по 20 и 15 суток соответственно
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Участников протестной акции арестовали в Санкт-Петербурге.Участников протестной акции арестовали в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности двух протестующих, которые перекрыли Невский проспект, развернув огромный баннер. Все произошло днем 16 июля у дома 73-75 во время акции по сбору подписей против поправок к Конституции. Как доказали в суде, парень и девушка не подали уведомление о проведении пикета в Смольный. Соответственно, мероприятие не согласовали.

- Протестующие держали в руках баннер черного цвета размером около 1200X100 см, при этом нарушая ПДД.В итоге создались помехи движению автомобилей. Также они нарушили городской закон об одиночном пикетировании, расположившись в трех метрах друг от друга, а не 50, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Свою вину протестующие не признали. В итоге молодой человек получил 20 суток ареста, а его спутница – 15 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24