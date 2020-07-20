Рухнула часть дома на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге

20 Июль 2020 2020-07-20T21:41:20+03:00

Спасатели МЧС сообщили, что здание не жилое и готовилось плановому к сносу [фото]

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Соцсети взорвались фотографиями рухнувшей части дома №62 на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге. Очевидцы расходились во мнениях в том, что именно произошло и были ли пострадавшие. Успокоили всех горожан чуть позднее в МЧС, заявив, что дом нежилой и вообще готовился к плановому сносу.

Обрушение напугало неосведомленных местных жителей. Фото: vk.com/spb_today

- При мониторинге СМИ получена информация о возможном обрушении кровли здания по адресу Выборгский район, Лесной проспект, дом №62. В 21:12 к месту происшествия направили подразделения. Однако по прибытию спасатели установили, что производится плановый снос здания, пострадавших нет, - поспешили сообщить в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что дом является зданием конструкторского бюро специального машиностроения. Его приобрел новый собственник. Однако, судя по реакции горожан, о сносе мало кто знал.

ИСТОЧНИК KP.RU