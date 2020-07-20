Медики вытащили с того света мужчину, утонувшего в пруду на улице Бутлерова

20 Июль 2020 2020-07-20T22:22:36+03:00

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Медикам удалось спасти мужчину, который утонул в пруду на улице Бутлерова в Калининском районе Санкт-Петербурга. Все произошло около 6 часов вчера во дворе дома №9. Местный житель по неизвестной причине оказался в водоеме и начал тонуть. Сначала его заметили прохожие. Одни горожане стали срочно звонить в МЧС и «скорую», а другие принялись вытаскивать мужчину на сушу. Спустя пару минут он был уже на берегу, но признаков жизни никак не подавал.

- Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место и стала реанимировать пострадавшего. Его удалось откачать к 19:12. Мужчину срочно госпитализировали в Елизаветинскую больницу, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ранее «Комсомолка» писала, что в начале июля в пруду парка Сосновка утонул мужчина. Его тело обнаружили водолазы из МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU