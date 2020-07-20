Медики вытащили с того света мужчину, утонувшего в пруду на улице Бутлерова
Медикам удалось спасти мужчину, который утонул в пруду на улице Бутлерова в Калининском районе Санкт-Петербурга. Все произошло около 6 часов вчера во дворе дома №9. Местный житель по неизвестной причине оказался в водоеме и начал тонуть. Сначала его заметили прохожие. Одни горожане стали срочно звонить в МЧС и «скорую», а другие принялись вытаскивать мужчину на сушу. Спустя пару минут он был уже на берегу, но признаков жизни никак не подавал.
- Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место и стала реанимировать пострадавшего. Его удалось откачать к 19:12. Мужчину срочно госпитализировали в Елизаветинскую больницу, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Ранее «Комсомолка» писала, что в начале июля в пруду парка Сосновка утонул мужчина. Его тело обнаружили водолазы из МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU