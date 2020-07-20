Пассажирка мотоцикла погибла в жестком ДТП на КАД

20 Июль 2020 2020-07-20T22:58:06+03:00

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Смертельная авария с участием машины и мотоцикла произошла на КАД. На внутреннем кольце автодороги «Шкода» сбила двухколесный «Сузуки», что привело к трагедии. Авария случилась на 29-м километре КАД между проспектами Культуры и Руставели. Известно, что 57-летний водитель иномарки перестраивался и не заметил мотоцикл, который мчался попутно. В результате ДТП пассажирка байка погибла на месте.

- По предварительной информации, водитель «Шкоды Октавиа» при перестроении в левый ряд совершил столкновение с двигающемся в попутном направлении мотоциклом «Сузуки» под управлением 24-летнего мужчины. В аварии погибла пассажир мотоцикла – 24-летняя женщина. По данному факту сейчас проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДТП с участием мотоциклов в летнее время далеко не редкость. К примеру, неделю назад иномарка влетела в упавшего на дорогу водителя байка. Мужчина чудом выжил, но тяжелых травм не избежал.

ИСТОЧНИК KP.RU