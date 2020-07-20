Комздрав ответил на обвинения в недостоверности статистики смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге
В Комздраве поспешили ответить на слова депутата ЗакСобрания Бориса Вишневского, который посчитал, что официальная статистика по смертям от коронавируса в Санкт-Петербурге занижена. Он опирался на данные Роспотребнадзора о погребении умерших с COVID-19 за все время пандемии в городе. Таких оказалось почти пять тысяч человек. Поэтому Вишневский недоумевал, почему официальная статистика по смертям от коронавируса меньше вдвое.
Ответ оказался не таким сложным. В Комздраве призвали научиться отличать смерти, первопричиной которой стал коронавирус, от смертей, где опасная инфекция была сопутствующим заболеванием.
- Так, если человек умирает от инфаркта миокарда или инсульта, и коронавирусная инфекция признается не основным, а сопутствующим заболеванием, он попадает в статистику умерших от инфаркта или инсульта, - пояснили в Комздраве.
Напомним, что хитрости подсчета смертности «Комсомолка» разгадала еще неделю назад, выяснив, почему в Северной столице наблюдается рекордное число летальных исходов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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