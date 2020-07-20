2020-07-20T23:35:42+03:00
Общество

Комздрав ответил на обвинения в недостоверности статистики смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге

Все зависит от того, был ли COVID-19 первопричиной смерти
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Комздрав объяснил, как правильно посчитать реальное число смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге.Комздрав объяснил, как правильно посчитать реальное число смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Комздраве поспешили ответить на слова депутата ЗакСобрания Бориса Вишневского, который посчитал, что официальная статистика по смертям от коронавируса в Санкт-Петербурге занижена. Он опирался на данные Роспотребнадзора о погребении умерших с COVID-19 за все время пандемии в городе. Таких оказалось почти пять тысяч человек. Поэтому Вишневский недоумевал, почему официальная статистика по смертям от коронавируса меньше вдвое.

Ответ оказался не таким сложным. В Комздраве призвали научиться отличать смерти, первопричиной которой стал коронавирус, от смертей, где опасная инфекция была сопутствующим заболеванием.

- Так, если человек умирает от инфаркта миокарда или инсульта, и коронавирусная инфекция признается не основным, а сопутствующим заболеванием, он попадает в статистику умерших от инфаркта или инсульта, - пояснили в Комздраве.

Напомним, что хитрости подсчета смертности «Комсомолка» разгадала еще неделю назад, выяснив, почему в Северной столице наблюдается рекордное число летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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