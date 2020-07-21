«Помянем»: Вандалы сожгли розу в Вечном огне на Марсовом поле

21 Июль 2020 2020-07-21T01:23:35+03:00

Поступок молодого человека и двух девушек встретили с яростью в соцсетях [фото]

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В сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали видеозапись того, как трое вандалов бросают розу в Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Судя по записи, молодой человек и две девушки были навеселе и по какой-то причине решили осквернить памятник. Поначалу дама, кинувшая цветок в пламя, сомневалась и спрашивала парня-оператора, не взорвется ли устройство Вечного огня, но тот заверил ее в безопасности.

Вся троица занимается экстремальным видом спорта на воде. Фото: СОЦСЕТИ

- Приносим в жертву. Помянем, - произносит автор видеозаписи после того, как роза сгорела.

Ребята сами сдали себя, опубликовав свои похождения в Instagram. В соцсетях достаточно быстро нашли всех «героев» и ожидаемо организовали травлю. В частности выяснилось, что троица занимается вейкбордингом на профессиональном уровне. «Комсомолка» попыталась связаться хоть с кем-то из компании вандалов, но ребята закрыли либо удалили почти все аккаунты, отгородившись от внешнего мира.

"Шалость" парня и двух подруг осудили тысячи горожан, вся компания сейчас испугалась и залегла на дно. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, перед 9 мая Вечный огонь на Марсовом поле потушила вандалка, которая пыталась оправдаться жизненными трудностями, а потом просила прощения у всего города.

ИСТОЧНИК KP.RU