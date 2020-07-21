Сотрудник администрации Токсово угрожал прохожим расправой за замечание о мусоре

21 Июль 2020 2020-07-21T01:52:38+03:00

Байкер хвастался тем, что у него огромный мотоцикл и ему все можно [фото]

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Сотрудника администрации Токсово Илью Кравченко поймали на угрозах избить прохожих, которые сделали ему замечание о выкинутом бумажном пакете на парковке в Новом Девяткино. Байкер не смог найти компромисса с прохожими активистами. Парень и девушка попросили гордеца умерить пыл и прибрать за собой, на что встретили агрессию.

- Меня вся эта экология – «ехало-болело». У меня есть большущий мотоцикл, - пояснял байкер парню и девушке, чередуя нормативную лексику с матом, на видео, опубликованном в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

В обычном мире байкер куда добрее. Хотя пользователи соцсетей сочли его улыбки с пенсионерами за показушность. Фото: СОЦСЕТИ

Позже «героя» нашли в соцсетях Токсовского городского поселения, где он тихо-мирно и с широченной улыбкой фотографируется с местными пенсионерами, вручая им те или иные награды. Оказалось, что байкер отвечает за связи с общественностью и соцработу.

Сейчас из-за всеобщего порицания мужчина вынужденно извинился.

- Еще раз прошу прощения у молодого человека с его спутницей, имею мужество признать свою неправоту. За 10 минут до инцидента, по пути в Новое Девяткино я почти попал в аварию, был взвинчен и полон адреналина, что, видимо, явилось катализатором моей некрасивой реакции, - написал Кравченко у себя во «Вконтакте».

"Герой" скрылся за псевдонимом, но все же извинился. Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU