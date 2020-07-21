2020-07-21T08:17:02+03:00
Общество

Кратковременные дожди и жару ждут в Санкт-Петербурге 21 июля

Синоптики обещают горожанам хорошую погоду на вторник
Петр КИБЕР
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21 июля в Петербурге будет жарко.21 июля в Петербурге будет жарко.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В наступивший вторник, 21 июля, в Санкт-Петербурге будет жарко, дождливо и, как следствие, очень душно. Температура опять уйдет за 25 градусов, а к вечеру будет парить от яркого солнца и небольших осадков.

- Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений, умеренный. Температура составит +24...+26 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Но одно мнение хорошо, а два лучше. Так, ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус, традиционно дал в соцсетях свой прогноз на 21 июля. По его словам, петербуржцев ожидают не только небольшие дожди, но грозы.

Они были обещаны вчера и кое-где, например в Купчино и на Дыбенко раскаты грома с сопутствующим дождем действительно были. Каким районам повезет на этот раз - покажет время.

А пока в городе +19,1, дует слабый западный ветер, давление составляет 765,3 мм ртутного столба, а влажность уже достигла 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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