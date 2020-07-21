Здание больницы полыхало ночью в Гатчине

21 Июль 2020 2020-07-21T08:41:24+03:00

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Серьезный пожар тушили ночью огнеборцы из Ленинградской области. В ночь на вторник в Гатчинском районе вспыхнуло здание больницы. По счастью, заброшенной. Огонь моментально распространился по этажам неэксплуатируемой постройки.

- В 01:38 21 июля поступило сообщение о пожаре по адресу: Гатчина, ул. Воскова. Горело неэксплуатируемое здание на общей площади 500 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Управления МЧС России по Ленинградской области.

На место ЧП примчались дежурные смены 42-й и 43-й пожарно-спасательных частей Ленобласти в составе 12 человек и трех единиц техники. Пожарные довольно быстро справились с пламенем и уже в 02:15 отрапортовали о том, что пожар ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало, а в причинах возгорания занимаются пожарные дознаватели Гатчинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU