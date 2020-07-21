«Тойота» и «Мерседес» дружно горели в Купчино

21 Июль 2020 2020-07-21T09:00:59+03:00

У одной из иномарок огонь повредил капот, а у другой- багажник [видео]

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Очередные машины полыхали ночью в Санкт-Петербурге. На этот раз ЧП произошло в Купчино. Около четырех утра на Малой Балканской улице вспыхнули припаркованные рядом «Тойота» и «Мерседес».

- 21 июля в 03:39 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Малая Балканская у дома 20. В автомобиле марки «Тойота» выгорел моторный отсек, в рядом стоящем «Мерседесе» обгорел багажник, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Несмотря на то, что обычно машины сгорают за считанные минуты, на этот раз пожарные успели спасти авто хотя бы частично. Всего на вызов приезжали две единицы техники и 10 человек личного состава. В 04:30 пожар был ликвидирован.

В результате ЧП никто не пострадал, а выяснением причин возгорания займутся как пожарные дознаватели, так и полиция. В последнее время машины в Петербурге горят по большей части из-за поджогов.

"Тойота" и "Мерседес" сгорели в Купчино.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU