Авария перекрыла выезд с Дороги жизни на КАД и собрала 7-километровую пробку
Огромная пробка скопилась на Рябовском шоссе (продолжение Дороги жизни) при подъезде к КАДу. Перед самой развязкой двухполосную (в одну сторону) трассу перекрыли аварийные машины.
- На выезде с Дороги Жизни в сторону КАД авария перекрыла все полосы, движения нет, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» застрявшие в пробке водители.
Судя по онлайн-картам, затор растянулся на целых семь километров и растет с каждой минутой. При этом развернуться и уехать машины просто не могут, так как встречные потоки разделены стальным ограждением.
Тем жителям Всеволожского района, которым срочно нужно в Петербург, из альтернативы можно выбрать разве что проезд через Янино, но и он традиционно стоит в пробках с утра.
По состоянию на 9:40 утра, более-менее свободно можно въехать в города через Кудрово со стороны Новосергиевки или с Мурманского шоссе.
Пробка в семь километров скопилась на подъезде к КАД с Рябовского шоссе.Видео: "Мегаполис"
ИСТОЧНИК KP.RU