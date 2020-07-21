Авария перекрыла выезд с Дороги жизни на КАД и собрала 7-километровую пробку

21 Июль 2020 2020-07-21T09:48:36+03:00

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Огромная пробка скопилась на Рябовском шоссе (продолжение Дороги жизни) при подъезде к КАДу. Перед самой развязкой двухполосную (в одну сторону) трассу перекрыли аварийные машины.

- На выезде с Дороги Жизни в сторону КАД авария перекрыла все полосы, движения нет, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» застрявшие в пробке водители.

Судя по онлайн-картам, затор растянулся на целых семь километров и растет с каждой минутой. При этом развернуться и уехать машины просто не могут, так как встречные потоки разделены стальным ограждением.

Тем жителям Всеволожского района, которым срочно нужно в Петербург, из альтернативы можно выбрать разве что проезд через Янино, но и он традиционно стоит в пробках с утра.

По состоянию на 9:40 утра, более-менее свободно можно въехать в города через Кудрово со стороны Новосергиевки или с Мурманского шоссе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="592" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/791648" frameborder="0"></iframe> Пробка в семь километров скопилась на подъезде к КАД с Рябовского шоссе.Видео: "Мегаполис"

ИСТОЧНИК KP.RU