Самый жаркий день за июль зафиксирован в Санкт-Петербурге
Петербургские синоптики зафиксировали самую жаркую погоду в июле. Правда, пока не за все время наблюдений, а только в 2020 году. Условный рекорд состоялся 20 числа, когда контрольные термометры показали почти 27 градусов.
- Вчера днем в Санкт-Петербурге отмечена самая высокая температура воздуха за весь июль. Максимальная температура достигла 26,8 градуса, - рассказал «КП-Петербург» главный синоптик города Александр Колесов.
Жаркий день одновременно повысил также и среднюю температуру июля, в связи с чем она снова ушла в плюс от нормы.
Надо сказать, что из-за высокой влажности и яркого солнца в понедельник в городе было очень душно, что тяжело переносили даже молодые люди. Не сильно лучше будет и в наступивший вторник - синоптики обещают до +26 и кратковременные дожди, возможно с грозами. А влажность 21 июля уже достигла 90%.
Впрочем, вскоре все это сменится похолоданием и обильными осадками.
ИСТОЧНИК KP.RU