Самый жаркий день за июль зафиксирован в Санкт-Петербурге

21 Июль 2020 2020-07-21T10:13:23+03:00

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Петербургские синоптики зафиксировали самую жаркую погоду в июле. Правда, пока не за все время наблюдений, а только в 2020 году. Условный рекорд состоялся 20 числа, когда контрольные термометры показали почти 27 градусов.

- Вчера днем в Санкт-Петербурге отмечена самая высокая температура воздуха за весь июль. Максимальная температура достигла 26,8 градуса, - рассказал «КП-Петербург» главный синоптик города Александр Колесов.

Жаркий день одновременно повысил также и среднюю температуру июля, в связи с чем она снова ушла в плюс от нормы.

Надо сказать, что из-за высокой влажности и яркого солнца в понедельник в городе было очень душно, что тяжело переносили даже молодые люди. Не сильно лучше будет и в наступивший вторник - синоптики обещают до +26 и кратковременные дожди, возможно с грозами. А влажность 21 июля уже достигла 90%.

Впрочем, вскоре все это сменится похолоданием и обильными осадками.

ИСТОЧНИК KP.RU