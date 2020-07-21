Подросток застрелил своего деда в палаточном лагере в Ленинградской области

21 Июль 2020 2020-07-21T10:26:38+03:00

Парень целился по мишени, но попал в родственника

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В Ленинградской области подросток стал фигурантом уголовного дела об убийстве своего собственного деда. Трагическая случайность произошла в понедельник, 20 июля 2020 года, на берегу Суздальского озера, вблизи поселка Портовое Приозерского района. 59-летний мужчина с внуком жили в палаточном лагере,17-летний парень учился у деда стрельбе. Во время тренировки и случился роковой выстрел.

- Во время стрельбы по мишени внук по неосторожности произвел выстрел в сторону дедушки, - сообщили в следственном комитете.

По данным «КП-Петербург» от источника в правоохранительных органах, выстрел произошел из пневматического ружья Крюгер GUN «Снайпер». Пуля попала в заднюю область шеи.

Раненный мужчина какое-то время еще был, однако скончался в присутствии скорой помощи.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа следственного отела по городу Приозерск и сотрудники полиции. По факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU