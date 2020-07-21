2020-07-21T11:11:29+03:00
Общество

Петербуржцы могут остаться без дешевых абрикосов из-за ситуации в Нагорном Карабахе

К недостатку фруктов может привести армяно-азербайджанский конфликт
Петр КИБЕР
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Армянские фрукты могут исчезнуть из Петербурга из-за конфликта в Нагорном Карабахе.Армянские фрукты могут исчезнуть из Петербурга из-за конфликта в Нагорном Карабахе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Очередное обострение на армяно-азербайджанской границе внезапно сказалось на Петербурге. Город может остаться без дешевых армянских фруктов. Абрикосов, в частности. Их якобы не пускают на ранок торгующие здесь азербайджанцы.

- Между представителями двух диаспор произошла стычка на Софийской овощебазе. Сюда не пустили машины с абрикосами из Армении, - пишет «Мойка 78».

По информации издания, владельцы и арендаторы торговых точек - выходцы из Азербайджана - просто не дали возможности приехавшим продавцам разгрузиться и расторговать абрикосы.

В итоге выгружать фрукты пришлось в другом месте и продавать у ближайших станций метро, но уже дороже.

Известно, что разбирательством в конфликте между диаспорами уже занялись в администрации Санкт-Петербурга.

Напомним, что конфликт на границе Армении Азербайджана обострился 12 июля. Тогда стороны обстреляли друг друга из артиллерии, а позднее пообещали уничтожить стратегические объекты друг друга, в том числе армянскую АЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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