2020-07-21T11:42:21+03:00
Происшествия

Безработный задушил проститутку после секса в машине на Киевском шоссе под Санкт-Петербургом

Полиция задержала подозреваемого в убийстве спустя 10 лет
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина задушил проститутку и бросил тело в канаву у Киевского шоссе в ЛенобластиМужчина задушил проститутку и бросил тело в канаву у Киевского шоссе в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области полиция раскрыла преступление 10-летней давности. В апреле 2010 года в канаве вдоль Киевского шоссе был найден сгнивший труп девушки с бороздой на шее. Долгое время правоохранители не могли выйти на след убийцы. 20 июля 2020 года они наконец задержали подозреваемого.

- Труп девушки был опознан - ей оказалась 20-летняя жительница Гатчинского района, работавшая проституткой, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Спустя 10 лет полиция задержала безработного 40-летнего уроженца поселка Красный Луч Псковской области, живущий в Петербурге без регистрации, в 2002 году судимый за разбой.

Мужчина признался, что 5 января 2010 года он ехал на своей машине "ВАЗ-2104" по Киевскому шоссе из Петербурга в Псков. На 100-м километре увидел проститутку. Они выпили в машине, занялись сексом, но после начали ругаться. В пылу спора мужчина схватил девушку за шарф, задушил ее. Тело просто сбросил в канаву и уехал. Краденный у жертвы телефон продал на вокзале в Луге.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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