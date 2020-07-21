Пулково вошел в топ-10 аэропортов Европы и России по пассажиропотоку в июне 2020 года

21 Июль 2020 2020-07-21T12:00:19+03:00

Аэропорт Пулково вошел в топ-10 аэропортов Европы и России по пассажиропотоку в июне 2020 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская воздушная гавань оказалась загружена больше чем в Лондоне, Мюнхене или Осло

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Аэропорт Санкт-Петербурга вошел в топ-10 воздушных гаваней Европы и России по пассажиропотоку в июне 2020 года. Так, за месяц Пулково обслужил порядка 435 тысяч человек, опередив даже такие аэропорты как Хитроу в Лондоне, Мюнхен и Осло.

- В мае 2020 аэропорт Пулково занял восьмую строчку рейтинга по пассажиропотоку. За ним в первой десятке аэропортов расположились аэропорты Рима и Бергена. В мае 2020 пассажиропоток аэропорта Северной столицы достиг 136 355 человек, - рассказали в петербургском аэропорту.

Сейчас Пулково полностью восстановил пассажиропоток, который резко снизился из-за эпидемии коронавируса. Аэропорт работает в обычном режиме, круглосуточно, самолеты летают только по России. Так, с 1 по 19 июля 2020 года авиагавань обслужила более 400 тысяч пассажиров на региональных направлениях, что соответствует аналогичному периоду 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU