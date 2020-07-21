Полиция разыскивает мужчину, выстрелившего в лицо подростку на мосту в Колпино
В Санкт-Петербурге полиция разыскивает неизвестного мужчину, который выстрелил в лицо подростку. Инцидент произошел еще 19 июля 2020 года в Колпино. 18-летний парень шел по мосту у дома 1.4 по Соборной улице, когда рядом с ним остановился черный автомобиль. Из машины вышел мужчина и начал стрелять.
- Водитель выстрелил из газового пистолета в лицо парню, ударил его рукой, сел в машину и уехал, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.
Парня забрала бригада скорой помощи с контузией правого глаза, переломом стенки орбиты, химическим ожогом и коньюктивитом обоих глаз. Молодого человека сначала доставили в Глазной травматологический пункт. После оказания первой помощи, его переместили в больницу № 15.
Инцидент на мосту попал на видео. На нем видно преступника. Это мужчина лет 25-30 в черных шортах и белой футболке. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU