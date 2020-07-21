Полиция разыскивает мужчину, выстрелившего в лицо подростку на мосту в Колпино

21 Июль 2020 2020-07-21T12:33:31+03:00

Полиция разыскивает мужчину, выстреливший в упор в лицо подростку в Колпино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Парень, попавший в больницу, не знает внезапно напавшего на него человека

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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает неизвестного мужчину, который выстрелил в лицо подростку. Инцидент произошел еще 19 июля 2020 года в Колпино. 18-летний парень шел по мосту у дома 1.4 по Соборной улице, когда рядом с ним остановился черный автомобиль. Из машины вышел мужчина и начал стрелять.

- Водитель выстрелил из газового пистолета в лицо парню, ударил его рукой, сел в машину и уехал, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Парня забрала бригада скорой помощи с контузией правого глаза, переломом стенки орбиты, химическим ожогом и коньюктивитом обоих глаз. Молодого человека сначала доставили в Глазной травматологический пункт. После оказания первой помощи, его переместили в больницу № 15.

Инцидент на мосту попал на видео. На нем видно преступника. Это мужчина лет 25-30 в черных шортах и белой футболке. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU