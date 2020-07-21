2020-07-21T12:53:41+03:00
Общество

Петербуржцам напомнили требования по остеклению балкона

Замену окон можно делать по согласованию, чтобы не нарушать внешний вид фасада дома
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам напомнили правила остекления балконовПетербуржцам напомнили правила остекления балконовФото: Олег ЗОЛОТО
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В комитете по градостроительству Санкт-Петербурга напомнили местным жителям порядок, который действует для остекления балкона. Во вторник, 21 июля 2020 года, в Смольном разъяснили, что внешний вид балконов и их элементов на фасаде должны иметь единый характер и соответствовать фасадным решениям и композиционным приемам здания. Поэтому, перед тем, как менять окна, сначала надо согласовать проект.

- Выполнение данного требования возможно только при условии разработки проекта благоустройства в отношении всего фасада или фасадов здания в целом. - пояснили в комитете.

Для этого надо подать заявление на комплексное изменение проектного решения в отношении балконов от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, либо уполномоченного представителя собственников помещений в здании.

Государственные услуги по выдаче задания и согласованию проекта предоставляются Комитетом без взимания платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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