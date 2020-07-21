Авария на газопроводе перекрыла движение транспорта по Большому проспекту Васильевского острова

21 Июль 2020 2020-07-21T13:52:12+03:00

Авария на газопроводе изменила движение транспорта на ВО Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Два маршрута троллейбусов направлены в объезд по Малому проспекту

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На Васильевском острове в Санкт-Петербурге с утра вторника, 21 июля 2020 года, изменено движение общественного транспорта из-за аварии на газопроводе. Так, с 9 часов и до окончания работ маршрут изменили два троллейбуса, обычно курсирующие по Большому проспекту В.О.

- Из-за проведения аварийных работ на газопроводе 21 июля, с 09:00 до окончания работ отведено движение троллейбусов по адресу Большой проспекту В.О., у 2-3 линий, - рассказали в СПб ГУП «Горэлектротранс».

На время работ изменены трассы троллейбусов 10 и 11 маршрутов. Во вторник они курсируют по Малому проспекту Васильевского острова.

Напомним, что 25-26 июля в связи с производством дорожных работ с 05:00 25 июля до 05:00 26 июля закрывается троллейбусное движение по улице Есенина у Северного проспекта. Троллейбус №13 следует от конечной станции «Суздальский проспект» по действующей трассе до площади Мужества.

ИСТОЧНИК KP.RU