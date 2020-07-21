2020-07-21T13:52:12+03:00
Общество

Авария на газопроводе перекрыла движение транспорта по Большому проспекту Васильевского острова

Два маршрута троллейбусов направлены в объезд по Малому проспекту
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Авария на газопроводе изменила движение транспорта на ВОАвария на газопроводе изменила движение транспорта на ВОФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге с утра вторника, 21 июля 2020 года, изменено движение общественного транспорта из-за аварии на газопроводе. Так, с 9 часов и до окончания работ маршрут изменили два троллейбуса, обычно курсирующие по Большому проспекту В.О.

- Из-за проведения аварийных работ на газопроводе 21 июля, с 09:00 до окончания работ отведено движение троллейбусов по адресу Большой проспекту В.О., у 2-3 линий, - рассказали в СПб ГУП «Горэлектротранс».

На время работ изменены трассы троллейбусов 10 и 11 маршрутов. Во вторник они курсируют по Малому проспекту Васильевского острова.

Напомним, что 25-26 июля в связи с производством дорожных работ с 05:00 25 июля до 05:00 26 июля закрывается троллейбусное движение по улице Есенина у Северного проспекта. Троллейбус №13 следует от конечной станции «Суздальский проспект» по действующей трассе до площади Мужества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эрмитаж объявил, кого бесплатно пустят в музей 23 июля
Машина вылетела на тротуар и перевернулась у мечети в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга заявил о необходимости сокращать чиновников
Черепаху в компании уток заметили в пруду в парке Пушкина
Двое изнасиловали девушку из Петербурга в псковской деревне
Вячеслава Макарова наградили орденом Александра Невского
Проезд по ЗСД будет бесплатным в День ВМФ
Сбежавшего из Аннекирхе кота Мартина ищут в Санкт-Петербурге
МЧС предупреждает о дождях и грозах в Санкт-Петербурге 22 июля
Губернатор Ленинградской области проехал на мотоцикле по туристическим местам региона
Авария на газопроводе перекрыла движение транспорта по Большому проспекту Васильевского острова
Клип Little Big - UNO стал самым популярным на канале «Евровидения» за всю историю конкурса
Пропавшего без вести пациента больницы нашли в лесу Ленинградской области
Торговые центры Петербурга просят разрешить им открыться одновременно с «Мегами»
Петербуржцам напомнили требования по остеклению балкона
Полиция разыскивает мужчину, выстрелившего в лицо подростку на мосту в Колпино
Пулково вошел в топ-10 аэропортов Европы и России по пассажиропотоку в июне 2020 года
Безработный задушил проститутку после секса в машине на Киевском шоссе под Санкт-Петербургом
Губернатор Санкт-Петербурга потребовал открыть торговые центры с 27 июля
Петербуржцы могут остаться без дешевых абрикосов из-за ситуации в Нагорном Карабахе
Подросток застрелил своего деда в палаточном лагере в Ленинградской области
Самый жаркий день за июль зафиксирован в Санкт-Петербурге
Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки