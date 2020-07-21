Губернатор Ленинградской области проехал на мотоцикле по туристическим местам региона

21 Июль 2020 2020-07-21T14:04:15+03:00

Также Александр Дрозденко проверил, в каком состоянии сейчас недавно отремонтированные дороги [фото]

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с байкерами проинспектировал развитие туризма в регионе. Фотоотчет о поездке он опубликовал в своем аккаунте в Инстаграме, отметив, что помимо исторических мест, проехал на мотоцикле по отремонтированным дорогам.

На мотоцикле Александр Дрозденко проехал по отремонтированным дорогамФото: СОЦСЕТИ

- Заодно, через седло мотоцикла, сам проверил дороги области. Обсудили со специалистами и проблемные дороги, посмотрели как иде т текущее содержание и ремонт дорог, проехали и по новым, после реконструкции участкам дорог. Еще много в этом направлении работы. Для развития туризма , кроме красивых и интересных мест , нужны хорошие дороги, чтобы до них добраться, - отметил Александр Дрозденко.

Глава региона также проверил, как идет реставрация памятников архитектурыФото: СОЦСЕТИ

Также губернатор подчеркнул, что для развития туристической привлекательности региона, необходимы «качественныи сервис, хорошее питание, и комфортное проживание», ведь туризм, по его словам, одна из точек экономического роста области.

ИСТОЧНИК KP.RU