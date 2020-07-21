2020-07-21T14:49:08+03:00
Общество

МЧС предупреждает о дождях и грозах в Санкт-Петербурге 22 июля

Со среды в городе начнет портится погода
Петр КИБЕР
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На среду в Петербурге обещают дожди и грозы.На среду в Петербурге обещают дожди и грозы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Дожди и грозы придут в Петербург с среды, 22 июля. Об ухудшении погоды горожан предупреждает местное управление МЧС. В ведомстве традиционно дают рекомендации как себя вести, чтобы избежать беды.

- 22 июля ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Не факт, что прогноз сбудется, но подготовленным к непогоде быть надо. Спасатели советуют при грозе закрыть окна, двери и дымоходы. В частном доме, на даче нельзя топить печь, поскольку горячи дым, выходящий из трубы, может притянуть молнию.

Не стоит говорить по телефону, как мобильному так и стационарному. Все электроприборы лучше включить из розетки, а у телевизора выдернуть шнур антенны.

Также в непогоду нельзя прятаться под деревьями и вообще, по возможности, лучше не выходить из дома.

Напомним, что синоптики обещают со среды серьезное похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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