Сбежавшего из Аннекирхе кота Мартина ищут в Санкт-Петербурге

21 Июль 2020 2020-07-21T15:05:53+03:00

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Из лютеранской церкви Святой Анны сбежал пушистый «сотрудник» по кличке Мартин Лютер Кот. Служители церкви объявили поиски хвостатого и даже обещают вознаграждение тому, кто вернет кота.

Судя по всему, Мартин отправился на прогулку и заблудился. К слову, такое с ним случается не впервые. На официальной странице Аннекирхе в соцсети «ВКонтакте» сотрудники предположили, что кот мог потерять медальон с контактными данными.

– В прошлый раз он потерял адресник, и нашедшие его не могли с нами связаться. Скорее всего, его снова кто-то приютил, – говорят в Аннекирхе. – Если вы видели его у своих знакомых или в каком-нибудь дворе, свяжитесь с нами поскорее! Мы ужасно по нему соскучились и сильно переживаем.

Беспокоятся за Мартина, который не возвращается уже больше недели, в комментариях к записи и жители города. В Аннекирхе также отметили, что искать кота скорее всего стоит в районе метро «Чернышевская» или на Литейном проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU