2020-07-21T15:20:39+03:00
Авто

Проезд по ЗСД будет бесплатным в День ВМФ

Но не везде и только на время разводки мостов в Петербурге
Петр КИБЕР
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В дни репетиции и парада ВМФ проезд по ЗСД будет бесплатным.В дни репетиции и парада ВМФ проезд по ЗСД будет бесплатным.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Проезд по Западному скоростному диаметру будет бесплатным сразу два дня. Распоряжение об этом дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Впрочем, промчаться на машине без денег можно будет не везде и лишь в течение нескольких часов.

- Санкт-Петербургу оказана честь проводить парад, к нему нужно готовиться. Но жители не должны испытывать неудобств с передвижением за город, - заявил глава Северной столицы, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Учитывая, что генеральная репетиция была перенесена с четверга на пятницу (24 июля), когда многие водители едут на дачу, было решено отменить плату за проезд на участке от КАД на юге до пересечения с КАД на севере, а также съезды на Обводный канал, Васильевский остров и Богатырский проспект.

Причиной этому станет дневная разводка мостов в центре Петербурга. Бесплатно проехать можно будет и 26 июля, в День ВМФ, когда проводится морской парад. Однако проезд по ЗСД действует лишь за 30 минут до разводки, во время нее и еще полчаса после - примерно с 9:30 до 13:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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