Вячеслава Макарова наградили орденом Александра Невского

21 Июль 2020 2020-07-21T15:54:04+03:00

Награду председателю ЗакСа присудили за большой вклад в развитие парламентаризма

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Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров награжден орденом Александра Невского. Во вторник, 21 июля 2020 года, на официальном портале правовой информации появился соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным.

- Любые успехи – результат слаженной и продуманной совместной работы. Орденом Александра Невского награждено все Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Вместе с депутатами мы решаем важнейшие вопросы жизни города, чтобы обеспечить каждому простому петербуржцу достойное качество жизни. Мы служим Петербургу и людям, имя которым – Народ, – подчеркнул Вячеслав Макаров.

В документе отмечается, что председатель парламента Петербурга награждён «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил парламентария с наградой, отметив его неустанную работу на благо города.

- В основе Вашей успешной деятельности во главе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – государственный подход к делу, ответственность и настойчивость, забота о повышении качества жизни петербуржцев, – сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU