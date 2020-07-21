Двое изнасиловали девушку из Петербурга в псковской деревне

21 Июль 2020 2020-07-21T15:59:56+03:00

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Полицейские Невского района Петербурга были вынуждены обратиться за помощью к псковским коллегам. Это произошло после того, как к ним с заявлением пришла мать 16-летней девушки. Ту, по ее словам, в деревне изнасиловали два приятеля.

- 20 июля в 23:30 в полицию обратилась нигде не работающая женщина 1983 года рождения с заявлением о том, что днем ранее, около 05:00, ее несовершеннолетняя дочь уехала в деревню в Псковской области, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам матери, все трое отправились в Псковскую область на машине. Там, в одном из деревенских домов, парни начали приставать к девушке и, языком протокола, «совершили насильственные действия сексуального характера».

Петербургские полицейские заявление приняли и перенаправили его коллегам из Псковской области, так как преступление произошло на их земле. Сейчас по факту заявления ведется проверка, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU