Черепаху в компании уток заметили в пруду в парке Пушкина
В городе Пушкин, что в Санкт-Петербурге, заметили экзотическое животное. Черепаха плавала в пруду буферного парка в компании уток. По виду необычных друзей, видно, что они уже давно свыклись друг с другом. Видео с черепахой появилось в социальной сети во вторник, 21 июля 2020 года.
- Защитники животных, отзовись, - обратились очевидцы к петербуржцам.
Однако горожане не спешили разделить беспокойство автора. Многие отметили, что черепаха выглядит вполне здоровой. Местные же жители рассказали, что не один год встречают ее в озере.
- Она там живёт. Как ни странно, но черепахи научились выживать в наших условиях, - заступились за животное петербуржцы.
Отметим, что это уже вторая дикая черепаха в Петербурге за два дня. Накануне красноухую черепаху заметили в реке Смоленка. Горожане считают, что ее кто-то выкинул из квартиры.
Черепаху заметили в городском пруду в Пушкине .
ИСТОЧНИК KP.RU