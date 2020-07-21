2020-07-21T16:17:32+03:00
Дом. Семья

Черепаху в компании уток заметили в пруду в парке Пушкина

По словам местных жителей, экзотическое животное не первый год живет в парке [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Черепаху заметили в городском пруду в ПушкинеЧерепаху заметили в городском пруду в ПушкинеФото: принтскрин видео.
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В городе Пушкин, что в Санкт-Петербурге, заметили экзотическое животное. Черепаха плавала в пруду буферного парка в компании уток. По виду необычных друзей, видно, что они уже давно свыклись друг с другом. Видео с черепахой появилось в социальной сети во вторник, 21 июля 2020 года.

- Защитники животных, отзовись, - обратились очевидцы к петербуржцам.

Однако горожане не спешили разделить беспокойство автора. Многие отметили, что черепаха выглядит вполне здоровой. Местные же жители рассказали, что не один год встречают ее в озере.

- Она там живёт. Как ни странно, но черепахи научились выживать в наших условиях, - заступились за животное петербуржцы.

Отметим, что это уже вторая дикая черепаха в Петербурге за два дня. Накануне красноухую черепаху заметили в реке Смоленка. Горожане считают, что ее кто-то выкинул из квартиры.

Черепаху заметили в городском пруду в Пушкине .

ИСТОЧНИК KP.RU

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