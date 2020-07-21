Машина вылетела на тротуар и перевернулась у мечети в Санкт-Петербурге

21 Июль 2020 2020-07-21T16:43:43+03:00

Автомобиль попал в ДТП и вылетел на тротуар рядом с мечетью в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Автомобиль оказался на пешеходной части рядом со светофором [видео]

Изменить размер текста: A A

Жесткая авария произошла на севере Санкт-Петербурга днем во вторник, 21 июля 2020 года. Около четырех часов дня автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар на перекрестке Парашютной улицы и Сизова, рядом с мечетью, и перевернулся. Машина оказалась прямо у пешеходного перехода. Благо, из прохожих никого не задело.

- Пролетел на красный мимо меня, - рассказал в социальной сети очевидец.

Как именно произошло ДТП, свидетели не рассказывают. Кроме перевернутого автомобиля, на перекрестке стоит и друга иномарка с разбитым «носом». По всей видимости, гонщик не поделил дорогу с другими участниками движения, из-за чего и произошла авария.

Сейчас на месте уже работаю сотрудники «скорой помощи». По предварительным данным, никто не пострадал. О состоянии здоровья перевернувшейся машины, ничего не сообщается.

Сотрудники дорожной инспекции проводят проверку, после чего назовут виновного и причины ДТП.

Автомобиль попал в ДТП и вылетел на тротуар рядом с мечетью в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU