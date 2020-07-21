Эрмитаж объявил, кого бесплатно пустят в музей 23 июля

21 Июль 2020 2020-07-21T16:51:09+03:00

Бесплатно Эрмитаж в третий четверг месяца смогут посетить многодетны и студенты. Фото: Артем КИЛЬКИН

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23 июля станет первым днем с момента открытия Эрмитажа после карантина, когда в музей можно будет попасть бесплатно. Раньше, приобщиться к искусству, в третий четверг месяца пускали всех, но в нынешних условиях было решено сократить число посетителей.

- Государственный Эрмитаж объявляет 23 июля 2020 года днем бесплатного посещения для детей, студентов и многодетных семей. В сложившихся условиях музей вынужден временно сократить список категорий, которым предоставляется право льготного или бесплатного посещения, - сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Чтобы бесплатных билетов хватило всем, их надо заранее забронировать на сайте музея.

Музейщики прямо заявляют, что из-за трехмесячного простоя были понесены большие финансовые потери, которые теперь надо постараться «отбить». Поэтому пока бесплатно попасть внутрь смогут лишь федеральные льготники, которым такое право положен по закону.

Напомним, что обычный билет в Эрмитаж стоит 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU