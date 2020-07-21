2020-07-21T16:51:09+03:00
Общество

Эрмитаж объявил, кого бесплатно пустят в музей 23 июля

Третий четверг месяца традиционно был днем свободного посещения
Петр КИБЕР
Поделиться:
Бесплатно Эрмитаж в третий четверг месяца смогут посетить многодетны и студенты.Бесплатно Эрмитаж в третий четверг месяца смогут посетить многодетны и студенты.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

23 июля станет первым днем с момента открытия Эрмитажа после карантина, когда в музей можно будет попасть бесплатно. Раньше, приобщиться к искусству, в третий четверг месяца пускали всех, но в нынешних условиях было решено сократить число посетителей.

- Государственный Эрмитаж объявляет 23 июля 2020 года днем бесплатного посещения для детей, студентов и многодетных семей. В сложившихся условиях музей вынужден временно сократить список категорий, которым предоставляется право льготного или бесплатного посещения, - сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Чтобы бесплатных билетов хватило всем, их надо заранее забронировать на сайте музея.

Музейщики прямо заявляют, что из-за трехмесячного простоя были понесены большие финансовые потери, которые теперь надо постараться «отбить». Поэтому пока бесплатно попасть внутрь смогут лишь федеральные льготники, которым такое право положен по закону.

Напомним, что обычный билет в Эрмитаж стоит 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эрмитаж объявил, кого бесплатно пустят в музей 23 июля
Машина вылетела на тротуар и перевернулась у мечети в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга заявил о необходимости сокращать чиновников
Черепаху в компании уток заметили в пруду в парке Пушкина
Двое изнасиловали девушку из Петербурга в псковской деревне
Вячеслава Макарова наградили орденом Александра Невского
Проезд по ЗСД будет бесплатным в День ВМФ
Сбежавшего из Аннекирхе кота Мартина ищут в Санкт-Петербурге
МЧС предупреждает о дождях и грозах в Санкт-Петербурге 22 июля
Губернатор Ленинградской области проехал на мотоцикле по туристическим местам региона
Авария на газопроводе перекрыла движение транспорта по Большому проспекту Васильевского острова
Клип Little Big - UNO стал самым популярным на канале «Евровидения» за всю историю конкурса
Пропавшего без вести пациента больницы нашли в лесу Ленинградской области
Торговые центры Петербурга просят разрешить им открыться одновременно с «Мегами»
Петербуржцам напомнили требования по остеклению балкона
Полиция разыскивает мужчину, выстрелившего в лицо подростку на мосту в Колпино
Пулково вошел в топ-10 аэропортов Европы и России по пассажиропотоку в июне 2020 года
Безработный задушил проститутку после секса в машине на Киевском шоссе под Санкт-Петербургом
Губернатор Санкт-Петербурга потребовал открыть торговые центры с 27 июля
Петербуржцы могут остаться без дешевых абрикосов из-за ситуации в Нагорном Карабахе
Подросток застрелил своего деда в палаточном лагере в Ленинградской области
Самый жаркий день за июль зафиксирован в Санкт-Петербурге
Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки