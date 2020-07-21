Еще 13 женщин и 14 мужчин умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

21 Июль 2020 2020-07-21T17:16:12+03:00

Еще 27 пациентов умерли в Петербурге от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Смерть еще 27 человек от коронавируса в Санкт-Петербурге подтвердил местный Комитет по здравоохранению. Обновленную статистику по летальным исходам с возможными подробностями обнародовали днем 21 июля.

- Среди умерших – 14 мужчин возрастом от 41 года до 95 лет, а также 13 женщин от 65 до 89 лет. Пациенты скончались в мае, июне и июле 2020 года, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Эксперты комиссии по летальным исходам и лечащие врачи умерших пациентов указали коронавирусную инфекцию основным заболеванием, приведшим к смерти. Точнее, ей признана двусторонняя пневмония, обусловленная СOVID-19.

При этом все пациенты имели прижизненные хронические заболевания, такие как кардиосклероз, атеросклероз, гипертония, сахарный диабет, обструктивная легочная болезнь, а также онкология, осложнившие течение коронавируса.

Всего по состоянию на 21 июля в городе от СOVID-19 скончались 1834 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU