2020-07-21T17:36:23+03:00
Политика

Самолет-амфибия Бе-200 впервые примет участие в параде на День ВМФ

Воздушное судно «Александр Мамкин» приземлилось на аэродроме «Громово» в Ленобласти
Петр КИБЕРАнгелина ШАРЫПОВА
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Самолет-амфибия Бе-200 прилетел для участия в морском параде на День ВМФ. Фото: Минобороны РФСамолет-амфибия Бе-200 прилетел для участия в морском параде на День ВМФ. Фото: Минобороны РФ
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Самолет-амфибия Бе-200 «Александр Мамкин» прибыл в Санкт-Петербург для участия в Главном военном параде на День ВМФ. В парадном строю самолет-амфибия пролетит над городом 26 июля.

- Экипаж самолета преодолел более 2 тысяч из Центра боевого применения и переучивания летного состава, дислоцированного в городе Ейск Краснодарского края, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В ходе перелета уникальная крылатая машина садилась для дозаправки и вновь поднималась в воздух. Отметим, что Бе-200 создан для тушения пожаров - на его борту за раз может поместиться двенадцать тонн воды, а также спасении на воде и при оказании экстренной помощи в случае разных чрезвычайных ситуаций.

Назван самолет в честь советского летчика Александра Мамкина, который в годы войны совершил более семидесяти боевых вылетов и погиб после вывоза сирот из оккупированной зоны.

Помимо Бе-200 в параде примут участие более 40 боевых самолетов и вертолетов морской авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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