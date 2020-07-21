2020-07-21T18:07:39+03:00
Общество

Место странного ритуала с воткнутыми в землю ножами, нашли в лесу под Выборгом

Фото загадочного места опубликовали в соцсетях жители Ленобласти
Петр КИБЕР
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В лесу под Выборгом нашли поляну с воткнутыми ножами. Фото: vk.com/vyborg_interestingВ лесу под Выборгом нашли поляну с воткнутыми ножами. Фото: vk.com/vyborg_interesting
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Загадочный и непонятный обряд, проведенный в лесах под Выборгом, не дает покоя жителям Ленинградской области. 21 июля на место проведения ритуала случайно наткнулся один из гулявших по лесу выборжан. Фото с десятками воткнутых в землю ножей он опубликовал в соцсетях.

- Вот что происходит на лесных дорогах под Вещево, сатанисты или кто, видать проводят какие то обряды, - написал удивленный мужчина в паблике «Интересные события в Выборге».

Событие действительно заставило удивиться пользователей соцсетей. В комментариях они тут же начали шутить и предположили, что это такой обряд для отпугивания грибников из Петербурга, наводнивших местные леса.

Другие предположили что это действительно магический обряд и посоветовали автору фото обходить его стороной.

А третьих смутили зерна кофе, рассыпанные на поляне рядом с битым стеклом и воткнутыми в землю ножами.

В итоге загадка осталась неразгаданной. В полицию заявлений о подозрительных событиях пока не поступало.

Зачем на землю насыпали кофе, так никто и не понял. ото: vk.com/vyborg_interesting

Зачем на землю насыпали кофе, так никто и не понял. ото: vk.com/vyborg_interesting

ИСТОЧНИК KP.RU

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